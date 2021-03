Papst vor Irak-Besuch: "Wir können irakisches Volk nicht enttäuschen"

Appell gegen Gewalt in Myanmar

Bei der Generalaudienz am Mittwoch hat der Papst über seine am Freitag beginnende Irak-Reise gesprochen. "Übermorgen werde ich, so Gott will, bei einer dreitägigen Pilgerreise den Irak besuchen. Schon seit einiger Zeit wollte ich die Menschen dort, die so viel gelitten haben, und diese Märtyrerkirche besuchen", sagte Franziskus.

Schon Johannes Paul II. hatte im Jahr 2000 eine Irak-Reise geplant. Er wollte unter anderem Ur, die Geburtsstadt Abrahams, besuchen. Wegen Spannungen in der Region musste die Reise abgesagt werden. "Das irakische Volk wartet auf uns, wir können es kein zweites Mal enttäuschen", erklärte Franziskus.

"Im Land Abrahams werden wir mit anderen religiösen Oberhäuptern einen weiteren Schritt nach vorne in der Brüderlichkeit unter den Gläubigen unternehmen", sagte der Papst. Er bat die Gläubigen, ihn bei seiner Reise mit Gebeten zu begleiten.

Nach Massenprotesten gegen die Militärjunta in Myanmar rief der Papst die Behörden auf, nach friedlichen Lösungen zu suchen. "Dialog soll über Repression, Harmonie über Streit siegen. Ich appelliere an die internationale Gemeinschaft, damit die Bestrebungen des Volks in Myanmar nicht mit Gewalt erdrückt werden", so der Papst. Er bat um die Freilassung der inhaftierten politischen Führer.