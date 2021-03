Papst vor Irak-Reise: "Werde Pilger des Friedens sein"

"Bin auf Suche nach Geschwisterlichkeit"

Papst Franziskus hat vor Beginn seiner am Freitag geplanten Irak-Reise eine Videobotschaft an die irakischen Pilger veröffentlicht. "Ich komme unter euch als Pilger des Friedens, um zu wiederholen: 'Ihr seid alle Brüder.' Ja, ich komme als Pilger des Friedens auf der Suche nach Geschwisterlichkeit, angeregt durch den Wunsch, zusammen zu beten und auch mit den Brüdern und Schwestern anderer religiöser Traditionen zusammen zu gehen", so der Papst.

"Ihr habt euren Glauben an Jesus inmitten sehr harter Prüfungen bezeugt, ich freue mich, euch zu treffen. Es ist eine Ehre, einer Märtyrerkirche zu begegnen. Danke für euer Zeugnis. Mögen die vielen, zu vielen Märtyrer, die Sie kennen, uns helfen, an der bescheidenen Kraft der Liebe festzuhalten", sagte der Heilige Vater

"Ihr habt immer noch die Bilder von zerstörten Häusern und entweihten Kirchen in euren Augen und in den Herzen die Wunden der verlassenen Häusern", so der Papst. Er ermutigte die Christen, weiterzumachen. Das Leid dürfe nicht siegen. "Wir dürfen vor dem ausufernden Bösen nicht resignieren", so der Papst.

Mitten in der Pandemie nimmt sich Papst Franziskus eines der schwierigsten Krisenländer der Welt vor. Von Freitag bis Montag wird er im Irak Politiker und Religionsvertreter treffen, Gottesdienste feiern, für Frieden und Versöhnung beten. Die Sicherheitsvorkehrungen in dem gewaltverseuchten Land sind enorm. Vor allem der christlichen Minderheit will Franziskus Mut machen und ihren Exodus bremsen. Von den einst rund eine Million Christen sind seit 2003 mehr als zwei Drittel vor islamistischem Terror geflohen oder vom IS vertrieben worden, ebenso wie die Yeziden. Der Papst will sich auf seiner Reise besonders für den interreligiösen Dialog zwischen Muslimen und Christen einsetzen.