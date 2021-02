Papst würdigt Opfer des "Islamischen Staats" als Märtyrer

Franziskus äußerte sich in Videobeitrag bei Gedenkveranstaltung für vor sechs Jahren in Libyen ermordete koptische Christen

Papst Franziskus hat an koptische Christen erinnert, die vor sechs Jahren von Terrormilizen des "Islamischen Staats" (IS) ermordet wurden, und sie als "Heilige aller Christen" bezeichnet. In einem Videobeitrag für eine Gedenkveranstaltung am Montag würdigte er laut Kathpress die Getöteten als Familienväter, die angesichts der Brutalität der Islamisten noch im Tod den Namen Jesu bekannt hätten. Die 21 Opfer waren fast alle Ägypter und als Bauarbeiter in Libyen tätig.

Sie wurden von IS-Milizen entführt und nahe der Stadt Sirte enthauptet. Der IS verbreitete am 15. Februar 2015 ein Video des Massakers. Franziskus sprach von einer "Bluttaufe". Den koptischen Patriarchen Tawadros II., der auch an der virtuellen Veranstaltung teilnahm, nannte er einen geliebten Bruder und Freund. Organisiert wurde die Gedenkfeier am Jahrestag der Ermordung von der koptisch-orthodoxen Diözese London. Neben dem Kirchenoberhaupt Tawadros II. beteiligten sich daran der Erzbischof von Canterbury und Primas der Anglikaner Justin Welby sowie weitere Kirchenvertreter.