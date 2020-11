Papst zelebrierte Messe mit elf neuen Kardinälen

Franziskus segnete die Pallien der Erzbischöfe

Papst Franziskus hat am Sonntag eine Messe mit elf der 13 neuen Kardinäle zelebriert, die er bei einem Konsistorium am Samstag ernannt hatte. Das Kirchenoberhaupt segnete bei dieser Gelegenheit die Pallien der Erzbischöfe, die er im zurückliegenden Jahr auf ihre Bischofsstühle berief.

Zu Beginn der knapp zweistündigen Zeremonie, bei der streng die Anti-Covid-Auflagen eingehalten wurden, segnete der Papst die Pallien, die zuvor in einer Nische direkt am Petrusgrab aufbewahrt worden waren. Danach überreichte er jedem neuen Erzbischof die weiße Stola mit den schwarzen Kreuzen. Die weiße Wollstola ist das Insignium der Leiter der Kirchenprovinzen.

Der Begriff "Pallium" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "Hülle". Ursprünglich bezeichnet er ein mantelähnliches Obergewand der Römer. Seit dem 6. Jahrhundert gehörte das Pallium zur Kleiderordnung der Päpste, die es dann auch bestimmten Bischöfen als Auszeichnung verliehen. Ab der Mitte des 9. Jahrhunderts waren die Erzbischöfe verpflichtet, sich das Pallium vom Papst zu erbitten. Erst danach durften sie ihr Amt als Metropolitanbischöfe ausüben.

Mehrere der 13 neuen Kardinäle stammen aus Regionen, die bisher nur schwach oder gar nicht im Konsistorium vertreten sind. Unter ihnen ist auch der Erzbischof von Kigali, Antoine Kambanda, der als erster Geistlicher aus Ruanda in den Kardinalsstand erhoben wurde. Auch die Ernennung von Washingtons Erzbischof Wilton Gregory war eine Premiere: Der 72-Jährige ist der erste afroamerikanische Geistliche, dem diese Ehre zuteil wird.

Die Zeremonie im Petersdom stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Üblicherweise reisen alle Kardinäle an, um die neuen Würdenträger in ihren Reihen zu begrüßen. Am Samstag waren aber nur 40 von ihnen anwesend, und auch zwei der neuen Kardinäle konnten nicht anreisen und waren per Livestream zugeschaltet: Jose Fuerte Advincula, der Erzbischof von Capiz auf den Philippinen, und der Bischofsvikar von Brunei, Cornelius Sim. Ein päpstlicher Gesandter soll ihnen ihr Kardinalsbirett, den Ring und die Urkunde später in ihrem Heimatland überreichen. Die anderen neuen Kardinäle stammen aus Italien, Chile, Mexiko und Malta.

Von den 13 neuen Purpurträgern sind neun jünger als 80 Jahre. Sie wären somit bei der Wahl eines neuen Papstes stimmberechtigt. Der seit fast acht Jahren amtierende Franziskus hat inzwischen 95 Kardinäle ernannt. Die von ihm ausgewählten Geistlichen stellen mittlerweile die Mehrheit der bei einer Papstwahl stimmberechtigten Kardinäle.