Paragleiter bei Absturz in Oberösterreich schwer verletzt

57-Jähriger wurde in Krankenhaus Schwarzach geflogen

Ein 57-jähriger Mann ist am Samstag mit seinem Paragleiter im Gemeindegebiet von Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf an der Krems) in Oberösterreich abgestürzt. Der Welser zog sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen zu. Gestartet war er gegen 13:10 Uhr am Startplatz Kleinerberg. Unmittelbar nach dem Start stürzte der erfahrene Flugsportler vermutlich aufgrund eines Flugfehlers ab. Zwei Unfallzeugen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Die Rettung wurde per Tau durch die Besatzung des Notarzthubschraubers "Christophorus 14" durchgeführt. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus Schwarzach geflogen.