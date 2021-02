38-Jähriger verletzte sich am Rücken

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag am Salzburger Gaisberg bei einem Paragleiterflug abgestürzt. Er wollte den Gipfel knapp überfliegen, dabei klappte sein Schirm zusammen. Der Flachgauer stürzte aus ungefähr drei Metern Höhe auf das Gaisbergplateau in eine Wiese. Er zog sich Verletzungen im Rückenbereich zu. Laut Polizei war er ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.