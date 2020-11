Paris beklagt Unklarheiten in Berg-Karabach-Abkommen

Le Drian: Russland muss "Doppeldeutigkeiten" ausräumen

Frankreich hat die russische Regierung aufgefordert, "Doppeldeutigkeiten" im von ihr vermittelten Waffenstillstandsabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan auszuräumen. Außenminister Jean-Yves Le Drian kritisierte am Dienstag vor den Abgeordneten in Paris unter anderem bestehende Unklarheiten bezüglich des Status der Flüchtlinge aus der Konfliktregion Berg-Karabach, der Begrenzung des Waffenstillstands und der Rolle der Türkei bei der Überwachung des Abkommens.

Le Drian forderte auch Aufklärung darüber, wie der Rückzug ausländischer Kämpfer in Berg-Karabach ablaufen solle. Geklärt werden müsse zudem, wann Verhandlungen über den Status von Berg-Karabach aufgenommen würden. Der Außenminister kündigte an, diese Punkte bei einem Treffen der Co-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe am Mittwoch in Moskau anzusprechen.

Die von Frankreich, Russland und den USA geleitete Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist für die Vermittlung im Berg-Karabach-Konflikt zuständig. Vor einer Woche hatten sich Eriwan und Baku unter der Vermittlung Russlands auf einen Waffenstillstand in Berg-Karabach geeinigt. Für die Kontrolle des Waffenstillstands sind laut dem Abkommen russische Truppen zuständig. Eine Entsendung von Soldaten kündigte zudem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an - obgleich die Rolle Ankaras im Abkommen nicht explizit erwähnt wird.

Die Türkei stand in dem Konflikt auf der Seite von Aserbaidschan. Armenien, Frankreich und weitere Länder warfen Ankara vor, zur Unterstützung Bakus islamistische Kämpfer aus Syrien nach Berg-Karabach entsandt zu haben.