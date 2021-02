Paris Hilton spricht über Missbrauch und Gewalt an Privatschule

Keine Entscheidung über Polanski in diesem Jahr Roman Polanski wird in diesem Jahr nicht mehr an die USA ausgeliefert. Über das Ersuchen werde frühstens im Jänner entschieden, sagte der Sprecher des Schweizer Bundesamtes für Justiz, Folco Galli, am Mittwoch der Deutsche Presse-Agentur (dpa). "Ich habe immer gesagt, dass das Verfahren einige Wochen dauern wird", sagte Galli.