Paris: Kirchenspitze und Castex beraten über Gottesdienst-Öffnung

Staatsrat hatte zuvor die von der Regierung verhängte Beschränkung auf 30 Teilnehmer gekippt

Frankreichs Premierminister Jean Castex hat am Sonntagabend eine Delegation der französischen Bischofskonferenz empfangen. Thema des mehr als einstündigen Beratungsgesprächs war die Neuregelung der Covid-19-Beschränkungen für Gottesdienste, die notwendig geworden war, nachdem das Oberste Verwaltungsgericht Frankreichs am Sonntag die von der Regierung verfügte Obergrenze von 30 Teilnehmern bei Gottesdiensten gekippt hatte.

Der Präsident der Bischofskonferenz, Erzbischof Eric de Moulins-Beaufort, äußerte sich im Anschluss zufrieden und sprach von einem "Fairplay" zwischen Regierung und Kirche, wie aus einem Bericht des Portals francebleu.fr laut Kathpress hervorgeht. Konkrete Entscheidungen gab es jedoch noch nicht.

In Frankreich war am Freitag nach dem harten Lockdown im November neben den "nicht lebensnotwendigen" Geschäften auch die religiösen Stätten für öffentliche Gottesdienste wieder geöffnet worden, allerdings unter sehr strengen Einschränkungen. Jeweils nur 30 Personen sollten daran teilnehmen dürfen, unabhängig von der Größe des jeweiligen Kirchengebäudes. Die Kirche legte dagegen Beschwerde beim Staatsrat ein, der auch stattgegeben wurde: Die von den Behörden verhängten Regeln seien mit Blick auf die Corona-Prävention "unverhältnismäßig" und beeinträchtigten die Religionsfreiheit "schwerwiegend und gesetzwidrig", hieß es in dem Urteil, das von der Regierung die Überarbeitung der Regeln binnen drei Tagen einforderte.

Bei dem Treffen zwischen der Kirchen- und Staatsspitze - am Amtssitz des Premiers waren neben mehreren Bischöfen auch Innenminister Gerald Darmanin und der Generaldirektor für die Gesundheit, Jerome Salomon, anwesend - sagte Erzbischof Moulins-Beaufort, dass Gottesdienste ohne Einschränkungen angesichts der momentanen Corona-Situation in Frankreich noch nicht infrage kämen. Der Vorschlag der Kirche, die Teilnehmerzahl auf 30 Prozent des Fassungsvermögens des jeweiligen Gotteshauses zu beschränken, sei erörtert worden. Bevor die Regierung am Dienstag eine Entscheidung treffen will, sind jedoch auch noch Gespräche mit Vertreter der anderen Religionsgemeinschaften anberaumt.

Schon vor dem Einlenken des Höchstgerichts hatte es aufseiten der Religionsgemeinschaften teils heftigen Widerstand gegen die 30-Personen-Regel gegeben. Mehrere Bischöfe hatten angekündigt, sie würden die Beschränkung nicht einhalten, zudem gab es am Wochenende in mehreren Pariser Kirchen Gottesdienste mit mehr als 30 Personen, was für Irritationen sorgte. Einzelne Moscheen hatten indes angekündigt, sie würden auf die nach dem Lockdown erlaubte Wiedereröffnung verzichten, um keine Auswahl der Beter vornehmen zu müssen.

In Frankreich hat das Coronavirus bisher 52.000 Todesfälle gefordert, was die dritthöchste Zahl an Pandemie-Toten in Europa nach Großbritannien und Italien darstellt. Die zuletzt strengsten Vorsichtsmaßnahmen werden nur schrittweise aufgehoben. Erst mit dem 15. Dezember soll, sofern es weniger als 5.000 Neuinfektionen pro Tag gibt, die landesweite, vollständige Ausgangssperre einer Ausgangsbeschränkung von 21 bis 7 Uhr weichen, mit Ausnahmen nur am Heiligen Abend und zu Silvester. Auch Museen und Kinos werden erst frühestens am 15. Dezember wieder öffnen, während Bars und Restaurants noch mindestens bis zum 20. Jänner geschlossen bleiben.