Paris ruft Iran zur Zurückhaltung im Atom-Streit auf

Reaktion auf Produktion von Uranmetall durch Teheran

Nach einem neuerlichen Verstoß des Iran gegen das internationale Atomabkommen haben Frankreich und Russland das Land zur Zurückhaltung aufgerufen. Das Außenministerium in Paris appellierte am Donnerstag an Teheran, "keine neuen Maßnahmen zu ergreifen, welche die Lage bei dem Atom-Thema verschärfen". Es müsse Raum für eine Verhandlungslösung geben.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass der Iran mit der Produktion von Uranmetall begonnen hat. Nach Angaben Teherans soll es als Brennstoff für den iranischen Forschungsreaktor eingesetzt werden, doch kann es auch zur Herstellung von Atomwaffen dienen. In dem Wiener Atomabkommen von 2015 hatte sich das Land deshalb verpflichtet, 15 Jahre lang auf die Produktion oder den Erwerb von Plutonium- oder Uranmetall zu verzichten.

Das Abkommen soll den Iran am Bau von Atomwaffen hindern, im Gegenzug wurden die internationalen Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Allerdings stiegen die USA 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump einseitig aus dem Abkommen aus, führten Wirtschaftssanktionen wieder ein und verschärften diese.

Im Gegenzug zieht sich Teheran seit einiger Zeit ebenfalls schrittweise aus der Vereinbarung zurück. Trumps Nachfolger Joe Biden hat grundsätzlich Bereitschaft signalisiert, dem Atomabkommen wieder beizutreten, doch sind sich Washington und Teheran uneins, wer den ersten Schritt machen und unter welchen Bedingungen dies geschehen soll.