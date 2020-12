Paris und Berlin würdigten verstorbenen Giscard d'Estaing

Castex: "Mann des Fortschritts" - Macron will sich am Abend an Franzosen wenden - Merkel: Deutschland hat einen Freund verloren

Frankreichs Staatsspitze trauert um den verstorbenen Ex-Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Premierminister Jean Castex würdigte Giscard d'Estaing als "Mann des Fortschritts" und der "Freiheit". Giscard d'Estaings Reformen insbesondere zugunsten der Frauen und jungen Menschen blieben bis heute aktuell, erklärte Castex in einer Kondolenzbotschaft am Donnerstag. Staatspräsident Emmanuel Macron kündigte eine Rede zur Würdigung Giscard d'Estaings am Abend an.

Der Präsident wolle sich Donnerstag um 20.00 Uhr an die Nation wenden, um den ehemaligen Präsidenten zu ehren, teilte sein Büro mit. Macron würdigte den früheren Staatspräsidenten als "großen Europäer", der sein Land nachhaltig verändert habe. "Die Ausrichtungen, die er Frankreich gegeben hat, leiten (immer) noch unsere Schritte", teilte der Élyséepalast am Donnerstag in Paris mit. Giscard d'Estaing habe sein ganzes Leben den Franzosen gedient, hieß es weiter. Er habe auch für ein stärkeres Europa und das deutsche-französische Tandem gearbeitet.

Auch aus Deutschland kamen zahlreiche Würdigungen am Donnerstag. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich laut ihrem Sprecher Steffen Seibert "dankbar für die guten Gespräche mit ihm". "Mit Valéry Giscard d'Estaing hat Frankreich einen Staatsmann, Deutschland einen Freund und haben wir alle einen großen Europäer verloren", zitierte Seibert Merkel im Kurznachrichtendienst Twitter.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas würdigte Giscard d'Estaing als "großen Franzosen und großen Europäer" gewürdigt. "Wir trauern um Valéry Giscard d'Estaing. Er hat der deutsch-französischen Freundschaft enorme Dienste erwiesen und sie entscheidend geprägt - auch durch seine besondere Freundschaft zu Helmut Schmidt", erklärte Maas am Donnerstag laut einer Twitter-Botschaft des Auswärtigen Amts in Berlin.

Giscard d'Estaing war am Mittwoch im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Er stand von 1974 bis 1981 an der Spitze des französischen Staates. Ihn verband eine besondere Freundschaft mit dem früheren deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), mit dem er nahezu zeitgleich regierte.