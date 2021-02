Paris verhandelt mit EU-Kommission über Zukunft von Air France

Es geht um Gegenleistungen des Luftfahrtkonzerns für Hilfsgelder - Air France-KLM schrieb wegen Coronakrise schon in ersten neun Monaten 2020 rund 6,1 Mrd. Euro Verlust

Frankreich will die von der Corona-Krise schwer getroffene Fluggesellschaft Air France weiter unterstützen und verhandelt dazu mit der Brüsseler EU-Kommission. Wie Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Montag in Paris sagte, geht es bei den Gesprächen mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager um Gegenleistungen, die Air France für Hilfen erbringen muss.

Wie diese genau aussehen, ließ Le Maire offen. Frankreich wolle, dass die Auflagen für die Airline vertretbar seien.

Der Konzern Air France-KLM wird an diesem Donnerstag seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorlegen. In den ersten neun Monaten hatte die Gruppe wegen der Corona-Pandemie bereits einen Nettoverlust von 6,1 Mrd. Euro verbucht.

Die Coronakrise traf die Luftfahrt so schwer wie nur wenige andere Branchen. Regierungen retteten Air France-KLM und andere Fluggesellschaften wie die Lufthansa mit milliardenschweren Finanzhilfen vor dem Aus. Bei Air France-KLM sprangen dabei die Regierungen in Paris und Den Haag ein. Der Luftfahrtkonzern profitiert damit nach früheren Angaben von Finanzhilfen von über zehn Milliarden Euro, die direkt vom Staat kommen oder staatlich abgesichert werden.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hate zuletzt die Einstufung für Air France-KLM auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Der Markt konzentriere sich auf die Erholungsperspektiven der Luftfahrtbranche in den Jahren 2022 bis 2023, doch sei Air France-KLM eine der am teuersten bewerteten Arlines weltweit, schrieb Analyst Neil Glynn vorige Woche in einer Studie. Er sorge sich, dass die Staatshilfen die Restrukturierung von Air France-KLM noch schwieriger machten als vor der Pandemie.