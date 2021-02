Paris will bekanntes Montmartre-Kaufhaus für Sozialmieter herrichten

Frankreich streitet über Prämien für Banker Prämien in Milliardenhöhe mitten in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen aller Zeiten? Nach kräftigen Finanzhilfen des Staates? Und dann auch noch für Investmentbanker - diejenigen, die als ein Auslöser des Übels an den Finanzmärkten gelten? Der Aufschrei der Empörung in Frankreich ließ nicht lange auf sich warten.