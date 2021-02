Parkende Polizeiautos in Wels mit Flaschen und Ziegelsteinen beworfen

Verdächtige flüchteten nach der Tat mit einem Pkw

Im Welser Stadtteil Pernau haben in der Nacht auf Sonntag unbekannte Täter zwei vor einer Polizeiinspektion abgestellte Streifenwagen beschädigt. Die laut einem Zeugen drei Verdächtigen sollen gegen 3.45 Uhr Glasflaschen und Ziegelsteine auf die beiden Dienstautos geworfen haben. Dann flüchteten sie mit einem grauen VW Golf in unbekannte Richtung. Die zwei Autos wiesen Kratzer, Dellen und ein Loch in der Heckscheibe auf. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich zu melden.