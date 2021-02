Parkhausbetreiber Apcoa plant mit 1.000 neuen Standorten pro Jahr

Aus Parkhäusern sollen "Urban Hubs" werden

Der Parkhausbetreiber Apcoa will sein Netz von Standorten in Europa in den kommenden Jahren noch stärker ausbauen als bisher. Bis 2030 sollen pro Jahr 1.000 neue hinzukommen, sagte Apcoa-Manager Frank van der Sant der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit sind es etwa 11.500 in 13 verschiedenen Ländern, darunter Österreich.

Zugleich will das Unternehmen aus den klassischen Parkhäusern und Parkplätzen nach und nach sogenannte Urban Hubs machen - Drehscheiben, an denen nicht nur Autofahrer ihre Fahrzeuge abstellen und Logistikfirmen ihre Waren umladen können, sondern an denen auch diverse Dienstleistungen vom Fahrrad- und Rollerverleih über Paketstationen und Lagerboxen bis hin zur Fast-Food-Abholtheke angeboten werden sollen.