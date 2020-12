Parlamentswahl: Rumänien hofft auf reformwillige Mehrheit

Staatschef: Der von PSD losgetretene "Albtraum der letzten Jahre muss am 6. Dezember ein Ende nehmen" - GRAFIK

In Rumänien stehen am Sonntag Parlamentswahlen bevor. Der Urnengang gilt als richtungsweisend für Land und Bürger, die nach jahrelangen massiven Straßenprotesten nun hoffen, das von Gegenreformen und Korruption geprägte Erbe der postkommunistischen Sozialdemokraten (PSD) endlich rückgängig machen zu können.

Die seit einem Jahr minderheitlich regierenden Liberalen (PNL) gelten als Favorit des Wahlrennens vom 6. Dezember - laut jüngsten Wahlumfragen dürften sie zwischen 28 bis 33 Prozent der Stimmen einfahren. Um den zweiten Platz in der Wählergunst liefert sich das junge Reformbündnis USR-PLUS unterdessen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der größten Volkspartei des Landes, der PSD: So liegt das Reformbündnis zurzeit bei zwischen 20 und 23 Prozent, während die PSD, die die Wahl vor vier Jahren noch haushoch mit 45,5 Prozent gewonnen hatte, weiter im Umfragetief steckt und auf lediglich 21 bis 24 Prozent kommen dürfte.

Kleinere Parlamentsparteien müssen indes um ihren Einzug in die neue Legislative bangen - darunter die Kleinpartei Pro Romania des früheren Ministerpräsidenten Victor Ponta, die "Volksbewegung" (PMP) von Ex-Staatspräsident Traian Basescu sowie der Ungarnverband (UDMR), die laut Umfrageergebnissen diesmal alle Gefahr laufen, an der in Rumänien geltenden Fünf-Prozent-Parlamentshürde zu scheitern. Nicht im neuen Parlament vertreten sein wird zudem die linksliberale ALDE des früheren Senatspräsidenten Calin Popescu Tariceanu, deren Umfragewerte zuletzt bei rund einem Prozent gelegen sind und die daher eine Fusion mit der Pro Romania vorzog.

Wegen ihres Dauer-Umfragetiefs hatten die Sozialdemokraten im Frühherbst sogar versucht, die diesjährige Parlamentswahl wegen der Corona-Pandemie auf kommenden März zu vertagen: So hatte PSD-Chef Marcel Ciolacu im Parlament eine Gesetzesinitiative durchgeboxt, die der Exekutive per Ausnahmeregelung erstmals in Nachwendezeiten die Befugnis absprach, Wahltermine festzulegen - dies sei "Sache des Parlaments, nicht einer Minderheitsregierung", so das Argument der PSD. Allerdings hatte das Kabinett unter Ministerpräsident Ludovic Orban zu dem Zeitpunkt die Parlamentswahl bereits per Regierungsbeschluss für den 6. Dezember angesetzt, Regierung und Präsidentschaft verhinderten anschließend per Verfassungsbeschwerden ein Inkrafttreten der von der PSD aus der Taufe gehobenen Ausnahmeregelung.

Angesichts der nahenden Parlamentswahl hatte Staatschef Klaus Johannis erst in den vergangenen Tagen hervorgehoben, dass "Rumänien sich keinen weiteren Zyklus der Unterentwicklung leisten kann". Der Urnengang von Sonntag sei bestimmend für die Zukunft des Landes, das eine reformwillige Parlamentsmehrheit brauche, um endlich den erhofften Aufbau in Angriff nehmen zu können. Es gelte, in seit Jahren vernachlässigten Schlüsselbereichen Investitionsprojekte anzustoßen, Reformen einzuleiten, die sogenannte Justizreform der PSD zurückzunehmen, die Korruptionsbekämpfung wieder anzukurbeln - der von der PSD losgetretene "Albtraum der letzten Jahre" müsse am 6. Dezember ein Ende nehmen, so der Präsident.

Johannis stellte außerdem klar, auf eine künftige Koalition zwischen Liberalen und dem Reformbündnis USR-PLUS zu hoffen. Ob es indes auch dazu kommen wird, bleibt abzuwarten - die ihrerseits von Filz und Günstlingswirtschaft behaftete PNL hatte sich in den letzten Wochen nämlich wiederholt dagegen ausgesprochen. So etwa zeigte der liberale Fraktionschef Daniel Fenechiu jüngst auf, dass das Bündnis USR-PLUS für seine Partei "keineswegs die erste Option" als Koalitionspartner darstelle - "Vorrang" hätten "Schwesterparteien" aus der gleichen europäischen Familie (EVP) bzw. die Kleinpartei PMP und der Ungarnverband UDMR. Jedoch werde man "zweifelsfrei auch mit der USR-PLUS Koalitionsverhandlungen eingehen", sollte die nötige Mehrheit ohne das Bündnis nicht zustande kommen, so Fenechiu.

Rumänische Politikbeobachter befürchten, dass eine künftige Regierungskoalition ohne das aus der Zivilgesellschaft hervorgegangene Bündnis USR-PLUS auch keine nennenswerten Reformen anstoßen wird. Die regierenden Liberalen etwa hätten in den letzten zwölf Monaten noch keine einzige der hochumstrittenen Gegenreformen der PSD, etwa im Justizbereich, zurückgenommen, obwohl es ihnen per Eilverordnung durchaus möglich gewesen wäre, so deren Fazit.