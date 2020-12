Parlamentswahlen in Tschechien für 8. und 9. Oktober 2021 festgelegt

Staatschef Zeman kündigte den Termin offiziell an

Die Parlamentswahlen in Tschechien werden am 8. und 9. Oktober 2021 stattfinden. Das hat der tschechische Staatspräsident Milos Zeman am heutigen Montag angekündigt. Die Entscheidung muss noch der Regierungschef Andrej Babis mitunterzeichnen, was jedoch als sicher gilt, hieß es.

Als Favorit der Abstimmung gilt laut Wählerumfragen weiterhin die Protestbewegung ANO von Babis, der erneut zum Premier gewählt werden will. Allerdings hat ANO in den letzten Monaten leicht verloren. Außerdem könnten die mitregierenden Sozialdemokraten (CSSD) Probleme haben, den Einzug ins Abgeordnetenhaus zu schaffen. Dasselbe gilt für die Kommunisten (KSCM), die die Minderheitsregierung ANO/CSSD dulden.

Unterdessen gruppieren sich zwei Bündnisse von Oppositionsparteien gegen Babis - das Bündnis von Konservativen (ODS), Volkspartei (KDU-CSL) und TOP 09 auf einer Seite sowie das Bündnis von Piraten und Bürgermeisterpartei (STAN) auf der anderen Seite.