Parteispenden - Novomatic: Auch ohne offizielle Spenden großzügig

Unterstützung der Politik über Vereine, Sponsorings und Inserate

In den offiziellen Spendenlisten scheint die Novomatic nicht auf, dennoch gilt der niederösterreichische Glücksspielkonzern als großzügiger Unterstützer der Parteien. Anhaltspunkte dafür lieferte zuletzt auch der Untersuchungsausschuss zur Ibiza- und Casinos-Affäre. Da waren Geldflüsse aus der Novomatic in das Umfeld der ÖVP bzw. deren Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka gleich mehrmals Thema.

Der aktuellste derzeit verfügbare ÖVP-Rechenschaftsbericht weist für 2018 Spendeneinnahmen von 2,6 Mio. Euro aus, dazu kommt eine gute halbe Million Euro (540.303,17) aus Sponsoring und Inseraten. Damals durften die Parteien noch Spenden in beliebiger Höhe annehmen, solange eine Offenlegung im Rechenschaftsbericht erfolgte. Tatsächlich zählte die Novomatic aber - wie von Finanzminister Gernot Blümel am Donnerstag festgehalten - weder zu den Spendern der ÖVP, noch zu Sponsoren und Inserenten.

Weshalb der Glücksspielkonzern dennoch nicht zu Unrecht im Ruf der "politischen Landschaftspflege" steht, zeigte der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Dort verteidigte der Public-Affairs-Leiter der Novomatic, Stefan Krenn, die Strategie, Vereine zu sponsern und Zugang zu politischen Entscheidungsträgern zu bekommen als völlig üblich in der Branche. Unlautere Methoden, wie den Kauf von Gesetzen, wies er aber von sich: "Nein, Novomatic zahlt nicht alle. Aber sehr viele wollen die Unterstützung von Novomatic."

Für besonderes Aufsehen sorgte die Unterstützung für das Umfeld von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka: So übernahm die Novomatic Kosten für eine Veranstaltung des von Sobotka geführten niederösterreichischen ÖAAB, sponserte das von ihm dirigierte Kammerorchester Waidhofen an der Ybbs und inserierte in der Zeitschrift des "Alois Mock Instituts". Präsident des Instituts ist ebenfalls Sobotka. Und im Ausschuss musste er einräumen, dass zumindest indirekt Geld von diesem Institut an den NÖAAB weitergeflossen ist - und zwar wiederum über Inserate im Magazin "Arbeiten für Niederösterreich" des ÖVP-Arbeitnehmerbundes.

Allein die Unterstützung des Mock-Instituts bezifferte die Novomatic intern mit 109.000 Euro, darunter auch die konzerninterne Übernahme von Saalmieten, Technikkosten und Catering bei Veranstaltungen sowie 14.700 Euro an direkten Inseratenkosten.

Für Aufsehen sorgte auch Sobotkas Aussage, wonach das Land Niederösterreich in die Vergabe von Novomatic-Geldern eingebunden ist: "Die Novomatic hat für das Land Niederösterreich, wo sie den Sitz hat, insgesamt eine sechsstellige Summe ausgesucht und das Land Niederösterreich berät die Novomatic und sagt, macht es einmal mit dem und einmal mit dem", gab Sobotka im Dezember auf oe24.tv zu Protokoll. Die Kulturabteilung bestätigte das dem "Standard": "Bei Anfragen durch private Unternehmen (wie etwa die Novomatic), welche Kulturinstitutionen und Veranstaltungen es im Land gibt, stellt die Kulturabteilung selbstverständlich ihre Expertise zur Verfügung."