40-Jähriger erlitt Prellungen sowie Frakturen

Ein Passant ist Donnerstagfrüh in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 40-Jährige hatte den Schutzweg an der Kreuzung Stiegergasse/Diefenbachgasse benutzt und war dabei von einem Lkw erfasst worden. Er erlitt Prellungen und Frakturen, ein Alkoholtest beim 52-jährigen Lenker verlief negativ, berichtete die Polizei am Freitag.