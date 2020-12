Verletzter Fußgänger suchte vor Eintreffen der Polizei das Weite

Ein Fußgänger hat am Donnerstagnachmittag zwischen zwei geparkten Autos die Fahrbahn der Billrothstraße in Wien-Döbling betreten. Dabei wurde er von einem herannahenden Wagen erfasst und gegen ein abgestelltes Fahrzeug geschleudert. Der Passant wurde dabei "offensichtlich" verletzt, so der Polizeibericht. Er suchte aber vor dem Eintreffen der Polizei das Weite.