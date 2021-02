Passionsspiele St. Margarethen verschieben Premiere auf 3. Juli

Auch in Österreich gibt es Passionsspiele Vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi erzählen Laienspielaufführungen nicht nur in Oberammergau, sondern auch hierzulande. Auch in Österreich haben Passionsspiele eine lange Tradition. Die Passionsspiele Erl feiern etwa 2013 ihr 400-Jahr-Jubiläum. Heuer wird in Erl allerdings pausiert.