Pecik will seine Immofinanz-Aktien abstoßen und CEO-Sessel freimachen

Immofinanz-Chef stellt für 2010 Dividende in Aussicht Die börsenotierte Immofinanz will für heuer eine Dividende von 10 Cent je Aktie auszahlen - vorausgesetzt, sie kann eine neue Wandelanleihe platzieren, um zwei der drei bestehenden zu refinanzieren. "Es kommt darauf an, ob sich der Kurs bei über 3 Euro einpendelt", sagte Unternehmenschef Eduard Zehetner zum "WirtschaftsBlatt" (Dienstagsausgabe). Am Dienstag in der Früh notiert die Aktie bei 2,89.