Pedale vermutlich verwechselt: Betagter Steirer baute Unfall mit Pkw

87-Jähriger kam von Straße ab und prallte gegen Hausmauer

Ein 87-jähriger Autofahrer hat am Montag vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselt und ist in Krakau (Bezirk Murau) von einer Straße abgekommen. Er durchbrach eine Leitschiene aus Holz, stieß gegen einen Verkehrsspiegel und fiel dann etwa zwölf Meter im freien Fall in Richtung eines Wohnhauses. Der Steirer prallte gegen die Hausmauer, der Wagen blieb dann am Dach liegen. Der verletzte Lenker wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen, hieß es seitens der Polizei am Dienstag.