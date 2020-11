Pensionen - FPÖ begrüßt Sonderlandtag im Burgenland

Petschnig: Hacklerregelung "Anschlag" auf hart und fleißig arbeitende Menschen - Tschürtz kündigt Dringlichkeitsantrag zum Asylzentrum Klingenbach an

Im Gegensatz zur ÖVP und den Grünen begrüßte die FPÖ die von der SPÖ beantragte Sondersitzung des Burgenländischen Landtages. "Die Abschaffung der Hacklerregelung ist ein echter Anschlag der türkis/grünen Bundesregierung auf jene Menschen, die Jahrzehnte lang hart und fleißig gearbeitet haben", stellte FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig am Dienstag in einer Aussendung fest.

Warum man "eine derart unfaire Aktion" noch dazu in coronabedingt ohnehin schwierigen Zeiten für den Arbeitsmarkt setzen müsse, könne er schon überhaupt nicht nachvollziehen. "Der Dilettantismus der Bundesregierung hat eine neue Spielwiese gefunden", so Petschnig.

Die FPÖ will am Sonderlandtag auch ein anderes Thema zur Sprache bringen: Man wolle einen Dringlichkeitsantrag einbringen, der den Innenminister auffordere, das Burgenland endlich mit seinen Plänen für ständig neue Asylzentren zu verschonen, so Sicherheitssprecher Johann Tschürtz. "Ich wiederhole noch einmal, dass wir weder ein Asylzentrum wollen noch eines brauchen. Das werden wir bei diesem Sonderlandtag im Namen der burgenländischen Bevölkerung unmissverständlich klarstellen", betonte der FPÖ-Klubobmann.