Pensionen - Opposition gegen Sonderlandtag im Burgenland

ÖVP: Inszenierung, um "über die Hintertür umstrittene Gesetzesänderungen durch den Landtag zu peitschen" - Grüne orten "unverantwortliche Bühnenshow in Pandemiezeit"

Der Antrag der SPÖ Burgenland auf einen Sonderlandtag zur Hacklerregelung stößt bei der Opposition auf wenig Verständnis. Die SPÖ inszeniere eine Sondersitzung, "um über die Hintertür umstrittene Gesetzesänderungen durch den Landtag zu peitschen", verwies ÖVP-Klubobmann Markus Ulram auf das Jagdgesetz, das in der Sitzung einlaufen soll und damit im Budgetlandtag am 10. Dezember beschlossen werden kann. Die Grünen orten eine "unverantwortliche Bühnenshow in der Pandemiezeit".

Neben dem Jagdgesetz habe auch das Raumplanungsgesetz für zahlreiche Stellungnahmen und "enormen Gegenwind" gesorgt. "Trotz der berechtigen Kritik pfeift SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf die Bürger. In einer Nacht- und Nebelaktion sollen umstrittene Gesetzesänderungen noch heuer durch den Landtag gepeitscht werden", sagte Ulram am Dienstag.

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik zeigte sich "fassungslos", dass die SPÖ während des Lockdowns einen Sonderlandtag zu einem Bundesthema machen wolle. Doskozil habe im Zuge seiner Coronavirus-Infektion selbst dazu aufgerufen, "möglichst nicht außer Haus zu gehen". Während das Land auf ein notwendiges Minimum heruntergefahren sei, zwinge die SPÖ mit der Sondersitzung "viele Menschen in einen dicht besetzten, kleinen Saal", so Petrik.