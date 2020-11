Pensionen - SPÖ Burgenland beantragt Sonderlandtag zu Hacklerregelung

Klubobmann Hergovich: Land solle sich für "Stopp des türkis-grünen Pensionsraubs" einsetzen - Covid-19-Gesetze werden verlängert

Die SPÖ Burgenland hat am Dienstag einen Sonderlandtag zur sogenannten Hacklerregelung beantragt. Der burgenländische Landtag solle sich für einen "absoluten Stopp des türkis-grünen Pensionsraubs für Leistungsträger" einsetzen, betonte Klubobmann Robert Hergovich bei einer Pressekonferenz. Abschläge bei der Hacklerregelung würden für rund 1.500 Burgenländer große Verluste bedeuten.

"45 Jahre Beschäftigung sind genug. Nach 45 Jahren muss man abschlagsfrei in Pension gehen können", sagte Hergovich. Die geplanten Einschnitte seien "sehr ungerecht und auch wirtschaftspolitisch nicht sinnvoll". Die in der Coronakrise gefeierten "Helden des Alltags" würden nun "finanziell über den Tisch gezogen", betonte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Die Hacklerregelung dürfe nicht abgeschafft werden, sondern solle unter Anrechnung des Präsenz- und Zivildienstes auf alle Berufsgruppen ausgeweitet werden.

Die SPÖ will die Sondersitzung außerdem dazu nutzen, Covid-19-Gesetze einlaufen zu lassen, die dann im Budgetlandtag am 10. Dezember beschlossen werden können. Dabei gehe es um bereits beschlossene Gesetze, die Ende des Jahres auslaufen und nun verlängert werden sollen, sagte Hergovich. Auch das Jagdgesetz soll einlaufen. Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) habe eine Woche Zeit, einen Termin für den Sonderlandtag zu fixieren. Die SPÖ strebe Anfang Dezember an.