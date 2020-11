Pensionist in Vbg. wies Mountainbiker auf Fahrverbot hin: attackiert

63-Jähriger wurde zu Boden gerissen und stürzte bei Handgemenge sechs Meter über eine Wiese ab

Ein 63-jähriger Mann ist am Sonntag auf einem Waldweg in Viktorsberg (Bez. Feldkirch) von drei Mountainbikern attackiert worden. Der Pensionist wies das Trio auf das geltende Fahrverbot hin und stellte sich den Männern in den Weg. Daraufhin fuhr einer den 63-Jährigen an und riss ihn mit einem seiner Begleiter zu Boden. Bei dem anschließenden Handgemenge stürzte der 63-Jährige sechs Meter über eine Wiese ab und verletzte sich. Die Mountainbiker radelten davon.

Die Auseinandersetzung trug sich gegen 15.15 Uhr im Bereich "Letze" zu. Laut Polizei verwies der Pensionist die Männer auf eine nahe gelegene Forststraße, auf der Mountainbiken erlaubt ist. Die Freizeitsportler hätten sich aber "sehr uneinsichtig" gezeigt, hieß es. Bei den Mountainbikern habe es sich um etwa 30-jährige Vorarlberger gehandelt, die vermutlich mit E-Bikes unterwegs waren, Downhill-Helme und Sonnenbrillen trugen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.