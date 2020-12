Pensionist nach Notfall in Niederösterreich vom Berg gerettet

Mann wurde von vorbeikommendem Freizeitsportler gefunden - Helfer sprachen von "Advent-Wunder"

Ein in Not geratener Pensionist ist am Sonntag vom Göller im Bezirk Lilienfeld gerettet worden. Der Mann hatte nach Angaben der Helfer knapp unterhalb des Gipfels an internistischen Symptomen wie Schwindel, Übelkeit und der Einschränkung seiner motorischen Fähigkeiten gelitten und konnte somit nicht mehr aus eigener Kraft absteigen. Ein zufällig passierender Bergsteiger fand den Senioren und verständigte die Einsatzkräfte.

Die Bergretter bezeichnete den Zufall als "Advent-Wunder". Wegen der Witterung und der bereits eingesetzten Dunkelheit mussten die Mannschaften aus St. Aegyd und Hohenberg mit voller Ausrüstung zum Verunfallten aufsteigen. In drei Gruppen gestaffelt brachten die 18 Einsatzkräfte den Pensionisten mithilfe von Seilsicherungen nach etwa eineinhalb Stunden ins Tal und übergaben den Mann an die Rettung.