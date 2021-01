Wollte in Hobbywerkstatt ein Kantholz halbieren

Ein 70-Jähriger hat sich Dienstagvormittag in der Hobbywerkstatt seines Hauses im Bezirk Gmunden mit der Kreissäge zwei Finger abgeschnitten. Der Pensionist wollte mit einer 32 Jahre alten Kreissäge ein Kantholz der Länge nach durchschneiden. Dabei geriet er mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand in das Sägeblatt und trennte sich beide Finger in der Mitte ab, informierte die Polizei.