Pensionisten in Weißrussland demonstrierten gegen Lukaschenko

Begleitet von einem großen Aufgebot an Sicherheitskräften zogen sie durch Minsk

Ungeachtet vieler Festnahmen bei Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko in Weißrussland (Belarus) haben am Montag Hunderte Senioren demonstriert. Begleitet von einem großen Aufgebot an Sicherheitskräften zogen sie durch die Hauptstadt Minsk, wie Fotos und Videos im Nachrichtenkanal Telegram zeigten. Auf Plakaten stand etwa geschrieben "Freiheit für Ärzte und Journalisten" und "Sohn, schlag mich nicht" in Anspielung auf die Polizeigewalt.

Dem Menschenrechtszentrum Wesna zufolge gab es bis zum Nachmittag mindestens sieben Festnahmen, darunter waren auch Journalisten. Bereits am Sonntag haben Tausende Menschen Lukaschenkos Rücktritt gefordert. Dabei sind dem Innenministerium zufolge 313 Menschen festgenommen worden. Wesna listete am Montag die Namen von 424 Festgenommenen auf. Das Ministerium bestätigte zugleich den Einsatz von Tränengas und Blendgranaten gegen Demonstranten. Zudem hätten Sicherheitskräfte Warnschüsse in die Luft abgefeuert. Die Behörden behaupteten, Demonstranten hätten Widerstand geleistet.

Weißrussland steckt seit der Präsidentenwahl am 9. August in einer schweren innenpolitischen Krise. Der 66-jährige Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die EU erkennt ihn nicht mehr als Präsidenten an. Die Opposition sieht die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja als wahre Gewinnerin.

Die Demokratiebewegung fordert seit Wochen Lukaschenkos Rücktritt, ein Ende der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen.