Pensionistin im Innviertel in letzter Sekunde aus Bachbett gerettet

Polizisten fanden 82-Jährige nach Sturz in schwer einsehbarem Bereich - Frau stark unterkühlt ins Spital gebracht

Zwei Polizisten haben am Heiligen Abend in Ried im Innkreis eine 82-jährige Frau in letzter Sekunde aus einem Bachbett gerettet. Die Pensionistin war über eine Böschung gestürzt. Da sie in einem schwer einsehbaren Bereich im Wasser lag, wurde sie erst nach einiger Zeit gefunden. Als die beiden Beamten sie entdeckten, war sie bereits stark unterkühlt. Sie wurde ins Spital gebracht, berichtete die Exekutive.