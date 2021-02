Pensionistin in der Stadt Salzburg im Aufzug beraubt

Geldbörse gestohlen - Unbekannter Täter flüchtete

Eine Pensionistin ist am Dienstag im Aufzug eines Wohnhauses im Salzburger Stadtteil Lehen überfallen worden. Ein Unbekannter stieß die 82-Jährige, die den Lift betreten wollte, von hinten in den Personenaufzug. Er hielt sie fest und stahl ihr aus der offenen Einkaufstasche die Geldbörse, in der sich 100 Euro befanden. Der Räuber im Alter von 20 bis 30 Jahren flüchtete. Die Frau wurde nicht verletzt. Die Polizei ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/55-3333-100.