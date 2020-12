Pensionskassen steigerten verwaltetes Vermögen im dritten Quartal

Volumen jedoch weiter unter dem Niveau des Jahresultimos 2019

Die österreichischen Pensionskassen haben das Volumen des verwalteten Vermögens im dritten Quartal etwas gesteigert, von den scharfen Einbrüchen am Kapitalmarkt zu Beginn der Coronakrise konnten sie sich jedoch noch nicht vollständig erholen. Mit 23,8 Mrd. Euro lag das Volumen zwar um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorquartals, jedoch weiterhin 500 Mio. Euro unter dem Jahresultimo von 2019, teilte die FMA am Montag mit.

"Vier Fünftel des Covid-19-bedingten Rückgangs im Zuge der Kapitalmarktturbulenzen sind damit wieder aufgeholt", heißt es in der Aussendung der Finanzmarktaufsicht (FMA). Die von der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) berechnete Veranlagungsperformance liegt seit Jahresanfang immer noch mit 2,5 Prozent im Minus, im dritten Quartal alleine konnte jedoch ein Plus von 2,2 Prozent verbucht werden.

Im längerfristigen Dreijahresschnitt liegt die Performance bei plus 1,7 Prozent, im Fünfjahresschnitt bei plus 3,1 Prozent und auf zehn Jahre betrachtet bei plus 3,6 Prozent.

Die Pensionskassen halten das Vermögen zum überwiegenden Teil (97,33 Prozent) indirekt über Investmentfonds, davon entfällt wiederum ein Gros auf Schuldverschreibungen (40,73 Prozent) und Aktien (34,74 Prozent). Nach Währungsabsicherungsgeschäften sind zu 27,48 Prozent in ausländischer Währung veranlagt.

Die Zahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten erhöhte sich nach einem kleinen Minus im Vorquartal wieder etwas um plus 0,4 Prozent zum zweiten Quartal 2020 auf 989.000 Personen. Davon beziehen 11,8 Prozent (117.000) eine Pensionsleistung.