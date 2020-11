Pensionskassenverband: 61,5 % des Vermögens nachhaltig veranlagt

Fachverband reagiert auf FMA-Pensionskassenbericht 2020

Der Fachverband der Pensionskassen sieht die jüngste Analyse der Finanzmarktaufsicht (FMA), in der auch Klimarisiken für die Kassen geortet werden, kritisch. Die Pensionskassen seien zu nahezu zwei Dritteln in nachhaltigen Vermögenswerten veranlagt, hält Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), entgegen.

Wie die FMA am Dienstag in ihrem Pensionskassenbericht 2020 festgestellt hatte, sind durchschnittlich 31 Prozent der Vermögenswerte der Pensionskassen in klimarelevanten Sektoren und 12,1 Prozent in energieintensive Betriebe investiert. Der FMA zufolge seien die Kassen damit einem "nicht zu unterschätzenden Klimarisiko" ausgesetzt.

Der Fachverband betont jedoch, dass knapp zwei Drittel - 61,5 Prozent - der Vermögenswerte nachhaltig veranlagt seien. "Im Sinne eines positiven Ansatzes muss man hervorheben: Die österreichischen Pensionskassen veranlagten bereits per 31.12.2019 mehr als 15 Milliarden Euro nachhaltig - nach den anerkannten Standards der Pinciples for Responsible Investment der Vereinten Nationen", so Zakostelsky laut einer Aussendung vom Donnerstag.

Kritisiert wird vom Fachverband auch das von der FMA für den Klimaverträglichkeitstest verwendete PACTA-Tool ("Paris Agreement Capital Transition Assessment"). Das Instrument sei "ein Theoriemodell eines externen Anbieters, das sehr statisch ist und dessen Auswertungen nur mit Vorsicht zu genießen sind. Wesentliche Teile der Vermögenswerte sind bei dieser Auswertung noch gar nicht erfasst worden", sagte der Fachverbands-Obmann.