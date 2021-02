Per Bolund neuer Umweltminister und Vize-Regierungschef in Schweden

Bisherige Amtsträgerin Lövin verlässt Politik

Nach der Wahl einer neuen Co-Vorsitzenden bei den an der Regierung beteiligten Grünen bekommt Schweden einen neuen Vize-Regierungschef. Per Bolund von der Miljöpartiet (MP) wird neuer oberster Stellvertreter von Ministerpräsident Stefan Löfven und zugleich Klima- und Umweltminister, wie Löfven am Freitag auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt gab.

Der bisherige Finanzmarktminister und studierte Biologe Bolund übernimmt damit die Regierungsposten seiner Parteikollegin Isabella Lövin, die die Politik verlässt. Die Miljöpartiet hatte am vergangenen Wochenende die bisherige Generalsekretärin Märta Stenevi zu ihrer neuen weiblichen Co-Vorsitzenden gewählt. Anstelle von Lövin bildet sie damit seitdem gemeinsam mit Bolund die weiblich-männliche Doppelspitze der Partei. Stenevi wird nun auch Ministerin für Gleichstellung und das Wohnungswesen. Der weitere Grüne Per Olsson Fridh wird Minister für internationale Entwicklung, die bisherige Gleichstellungsministerin und Parteikollegin Asa Lindhagen nun Finanzmarktministerin.

Obwohl sie gemeinsam mit Löfvens Sozialdemokraten in der Regierung sitzen, stehen die Grünen in Schweden nicht sonderlich gut da: Bei der Parlamentswahl 2018 kamen sie auf nur 4,4 Prozent, auch in Umfragen liegen sie derzeit unverändert bei rund 4 Prozent - und das ausgerechnet im Heimatland von Klima- und Umweltaktivistin Greta Thunberg.