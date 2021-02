Permira stößt weiteres Aktienpaket von TeamViewer ab

Zwölf Millionen Anteilsscheine im Volumen von einer halben Milliarde Euro stehen seit heute Abend zum Verkauf - Knapp 6 Prozent des Grundkapitals

Der britische Finanzinvestor Permira will sich von einem weiteren mehr als eine halbe Milliarde Euro schweren Paket von Aktien des Softwareunternehmens TeamViewer trennen. Über die Investmentbank Goldman Sachs bietet Permira seit Dienstagabend zwölf Millionen Aktien der Firma aus dem deutschen Göppingen an, wie es in einer Mitteilung der begleitenden Bank heißt. Das entspricht knapp sechs Prozent des Grundkapitals.

Die Aktien sollen über Nacht bei institutionellen Investoren platziert werden. Permira hält nach drei ähnlichen Paketverkäufen noch 27,85 Prozent an TeamViewer. Zum Xetra-Schlusskurs vom Dienstag von 46,50 Euro sind die angebotenen Aktien 558 Mio. Euro wert.

TeamViewer ist für Permira jetzt schon eines der lohnendsten Investments der vergangenen Jahre. Das Unternehmen, das Software zur Vernetzung von Computern herstellt, hat sich als Gewinner der Coronakrise entpuppt. Der Aktienkurs hat sich seitdem mehr als verdoppelt, weil die Software Fernwartungen und Konferenzen vom Homeoffice aus ermöglicht. Vor sieben Jahren hatte Permira-Deutschland-Chef Jörg Rockenhäuser rund 870 Mio. Euro für das 2005 gegründete Start-up hingelegt.

Beim Börsengang und den folgenden Aktienplatzierungen hat der Investor inzwischen 4,9 Mrd. Euro erlöst. An der Börse ist das im Nebenwerteindex MDax gelistete Unternehmen mehr als 9 Mrd. Euro wert.