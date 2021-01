Persönliche Widmungen an Korngold, Jonke und Penderecki - Klassiknews

Johannes Fleischmann hat Korngold Violinsonate eingespielt - Sinfonietta Cracovia ehrt Krzystof Penderecki - Susanne Ridler zieht vor Gert Jonke den Hut - Die Labeques würdigen Glass

Die Weihnachtsgeschenke sind verteilt - und heuer bekanntlich in überdurchschnittlich hoher Anzahl in Form von Geldkuverts. Im Folgenden einige mögliche Einsatzmöglichkeiten für das gewonnene Weihnachtsgeld am Musikmarkt.

****

Johannes Fleischmann ehrt Wiener im Exil (Odradek): Erich Wolfgang Korngold und sein weniger erfolgreicher Berufskollege Erich Zeisl gehörten zu den prägenden Gestalten des frühen Hollywoods, die mit ihren Filmmusiken den Charakter der Traumfabrik für lange Zeit prägten. Zugleich waren beide Wiener Komponisten, die als Juden durch die Nationalsozialisten von ihrer alten Heimat entfremdet wurden und deshalb nicht die lange Laufbahn des "ernsten Tonsetzers" bis zu Ende gehen konnten. Johannes Fleischmann, Violinist aus Wien, zollt den beiden nun gemeinsam mit der Pianistin Magda Amara und Bariton Günter Haumer seinen Respekt und hat für die aufwendig produzierte CD "Exodus. The men who shaped Hollywood" Korngolds noch vor dem Ersten Weltkrieg entstandene Violinsonate neben Zeisls nach dem Zweiten Weltkrieg geschriebene "Brandeis-Sonate" eingespielt. Ein ebenso melancholischer Rückblick auf Vergangenes wie kraftvoller Ausdruck von Lebenskraft der jeweiligen Werke.

****

Susanna Ridler paraphrasiert Gert Jonke (Electroland Records): Die Lyrik des 2009 verstorbenen Gert Jonke war stets von großer Sprachkritik und zugleich einem großen Humor durchdrungen. Die Komponistin Susanna Ridler hat das Oeuvre oder besser gesagt den Geist des Literaten nun mit "Geometrie der Seele" gleichsam paraphrasiert. Über längeren Zeitraum entstanden, verbindet die Künstlerin darin Tonaufnahmen Jonkes und teils unveröffentlichte Texte mit eigenen Werken - die den Sprachduktus, den Rhythmus teils doppeln, bis weilen schlicht untermalen oder auch erst in Facon bringen. Ridler ist dabei jedes Mittel recht. Zwischen Jazz und symphonischer Moderne, zwischen Soundtrack und Kammerqualität variiert hier ihr Werk sowie die Besetzungen. "Ohne Jonkes Texte hätte meine [...] Musik nicht zu ihrem Sound und Charakter gefunden", wie es Ridler selbst ausdrückt. Bleibt spannend, wie die Musikerin diese Qualitäten auf die Livebühne transformieren kann. Schließlich ist das Präsentationskonzert am 2. Februar im Wiener Club Porgy & Bess angesetzt. (www.susannaridler.com)

****

Ilya Gringolt wagt sich an Locatelli (BIS): Pietro Locatellis Konzertsammlung "L'arte del Violino" gehört bis heute zu den Bravourstücken für die Geige und verlangt dem Spieler an solistischen Fähigkeiten so ziemlich alles ab. Der russische Violinist Ilya Gringolt hat sich an diese Mammutaufgabe gewagt und sich für seine Einspielung "Il labirinto armonico" das Finnish Baroque Orchestra an die Seite geholt. Herausgekommen ist eine elegante Interpretation, der man die Mühen der Doppelgriffe und Streckungen im extremen Lagenfuror durchaus immer wieder anhört.

****

Die Labeques im Glass-Doppel (Deutsche Grammophon): Eigentlich hätten im November die beiden Labeque-Schwestern Marielle und Katia im Wiener Musikverein Philip Glass' Cocteau-Arbeit "Les enfants terrible" als Klavierdoppel spielen sollen. Corona machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Die Transkription der Oper für zwei Pianos liegt nun aber immerhin als Einspielung bei der Deutschen Grammophon vor. Und die beiden französischen Klavierschwestern legen sich mit aller Energie ins Zeug, die kraftvolle Partitur auch in der Reduktion auf zwei Instrumente zum Strahlen zu bringen.

****

Pendereckis Sinfoniettas in der Zusammenschau (Sony Classical): Einer der großen Toten des vergangenen Jahres war der polnische Komponist Krzystof Penderecki. Und so ist die neue Veröffentlichung der von ihm maßgeblich geförderten Sinfonietta Cracovia mit den Sinfoniettas des Tonsetzers gleichsam eine Ehrerbietung geworden, eingespielt im Penderecki European Centre for Music in Polen. Gemeinsam mit Daniel Ottensamer, Oboist der Wiener Philharmoniker, hat man die von Penderecki selbst erstellten Orchesterfassungen seiner Kammerwerke eingespielt. Und man zeigt die stilistische Bandbreite des Penderecki-Oeuvres, die vom erstmals aufgenommenen Stück "Unwritten Diary" bis zu den "Three Pieces in Old Style" reichte.