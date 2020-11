Personalausfälle bei Continental wegen zweiter Corona-Welle

Finanzchef: An einigen Standorten in Europa und Amerika durch höhere Infektionszahlen ganze Schichten verloren, weil Mitarbeiter in Quarantäne gehen

Der deutsche Autozulieferer Continental bekommt die Folgen der zweiten Corona-Welle in seinen Werken zu spüren, kann die Produktion aber aufrechterhalten. "Wir verlieren an einigen Standorten in Europa und Amerika durch höhere Infektionszahlen ganze Schichten, weil Mitarbeiter in Quarantäne gehen", sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Dadurch sei der Werksablauf bisweilen aufwendig zu gestalten.

"Aber es funktioniert. Die Werke laufen so, dass wir die entsprechende Menge herausbringen können." An der Entscheidung, nicht in die Produktion von Batteriezellen der aktuellen Technologie einzusteigen, hält der weltweit drittgrößte Autozulieferer fest. "Wir sehen nicht, dass wir in dem Feld gegen die heutigen Wettbewerber erfolgreich ein Business-Modell mit einer angemessenen Kapitalrendite entwickeln können." Ob Conti in eine nächste Generation von Zellen einsteigen werde, sei noch nicht entschieden. Volkswagen-Chef Herbert Diess hatte die deutschen Autozulieferer aufgefordert, stärker in Batteriezellen für Elektroautos zu investieren. Dabei blickte er bereits auf die in der Entwicklung befindliche nächste Generation. Die Zelltechnik werde sich noch dramatisch verbessern. "Deutschland könnte eine führende Rolle spielen, wenn wir uns endlich entschließen würden."