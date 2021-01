Pessimistische Einkommenserwartung drückt Verbraucherstimmung

Handel und Wirtschaft fordern auf Öffnung ab 8. Februar

Die pessimistischen Einkommens- und Konjunkturerwartungen der Österreicher in der Coronakrise drücken die Verbraucherstimmung. Gleichzeitig steigt die Sparneigung massiv. Das heute veröffentlichte Konsumbarometer des Handelsverbandes erreichte einen historischen Tiefstand. Branchenvertreter drängen auf eine Öffnung ab 8. Februar.

Das Konsumbarometer sei im Dezember mit 93,39 Punkten unter den Werten in den Unsicherheitsphasen Oktober (94,33) und Februar (93,73) des Vorjahres und auf dem niedrigsten Wert sei Beginn der Erhebungen im März 2019 gelegen, teilte der Handelsverband am Donnerstag mit. Die Konjunktur- und Einkommenserwartungen der Bevölkerung seien eingebrochen. Das wirkt sich auch aufs Einkaufen aus.

"Fast 40 Prozent der Konsumenten kaufen jetzt in der Krise deutlich weniger, jeder Zehnte beschränkt sich auf lebensnotwendige Güter. So wichtig die jüngsten Maßnahmen der Bundesregierung aus gesundheitsbehördlicher Sicht waren, so wichtig ist es jetzt, konjunkturelle Anreize zu setzen und den gesamten Handel am 8. Februar endlich wieder zu öffnen. Die Zeit läuft davon, die Kassen sind leer", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Er appellierte erneut an die österreichische Regierung und die EU, die Schwellenwerte für den Lockdown-Umsatzersatz bzw. des befristeten EU-Beihilfenrahmens anzuheben.

Die Gesundheit der Bevölkerung habe für alle Händler oberste Priorität, betont der Verband. Doch der Handel sei kein Corona-Hotspot. Das beweise der Lebensmittelhandel, der die Nahversorgung sowie seit letzter Woche auch eine flächendeckende Ausstattung mit FFP2-Masken sicherstelle.

Der Salzburger Wirtschaftskammerpräsident Peter Buchmüller erklärte, dass es am 8. Februar "endlich wieder zu ersten Öffnungsschritten" kommen müsse. Auch Hotels und Gastronomiebetriebe, für die es noch kein konkretes Öffnungsdatum gibt, müssten ebenfalls ehestmöglich wieder aufsperren dürfen. Der Lockdown verursache nach Expertenangaben für die stationären Händler in Salzburg einen Umsatzentgang von rund 80 Mill. Euro pro Woche. Jede weitere Lockdown-Woche koste die Wirtschaft direkt mehr als 1 Mrd. Euro, mit indirekten Effekten über 1,7 Mrd. Euro. Buchmüller forderte am Donnerstag in einer Pressemitteilung "die derzeit geschlossenen Branchen – wie von der Bundesregierung in Aussicht gestellt – am 8. Februar unter den notwendigen Sicherheitsauflagen wieder zu öffnen."

Der Spartenobmann Handel in der Kärntner Wirtschaftskammer, Raimund Haberl, erklärte, die seien Betriebe schon zu oft mit dem Ende des Lockdown vertröstet worden. Sie brauchten endlich eine Perspektive und Planungssicherheit. "Und diese Perspektive muss ein verlässlicher Öffnungsplan mit Starttermin 8. Februar sein."