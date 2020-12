Der 2016 zum Rektor der Fachhochschule Kärnten gewählte Peter Granig ist in dieser Funktion bestätigt worden. Wie die FH Kärnten am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurde Angelika Mitterbacher zur Vizerektorin gewählt. Die Funktionsperiode des neuen Rektorats läuft bis 2024. Granig ist als Rektor für die akademischen Belange zuständig und zeichnet für inhaltliche und organisatorische Fragen im Bereich der Lehre und die wissenschaftliche Leitung verantwortlich.