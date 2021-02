Peter Maffay: Auf einer Bühne ist genug Platz für andere Musiker

Peter Maffay macht aus alten Hits neue "Und es war Sommer", "Über sieben Brücken", "Du" - etliche seiner alten Hits hat sich Peter Maffay nach Jahrzehnten erneut vorgenommen. Mit dem Ergebnis seiner Arbeit will er im kommenden Herbst auf Tournee gehen und schon im Frühjahr soll ein Album mit den neu arrangierten Versionen erscheinen, kündigte der Musiker am Dienstag an.