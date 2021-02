Pfeiffer Vacuum erhöht Dividende kräftig - Abschreibungen belasten

Pfeiffer Vacuum setzt auf zweite Jahreshälfte Der deutsche Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum setzt nach einem Gewinnschwund im zweiten Quartal auf Besserung im verbleibenden Jahr. "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage aus der Halbleiterindustrie in der zweiten Jahreshälfte anzieht. Erste Anzeichen haben wir bereits im zweiten Quartal in Asien gesehen", erklärte Firmenchef Manfred Bender am Dienstag.