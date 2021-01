Pferdesport: Belgier Verlooy gewann Springreit-GP in Salzburg

Von Bredow-Werndl Dressur-Siegerin in GP Kür

Beim Springreit- und Dressur-Turnier in Salzburg, den "Neuro Socks Amadeus Horse Indoors", hat es am Sonntag Siege für Belgien und Deutschland gegeben. Den mit 100.000 Euro dotierten CSI4*-Grand-Prix über 1,60 m-Hindernisse wurde die Beute von Jos Verlooy. Er nutzte den Vorteil des letzten Starters im Stechen mit elf Reitern. Auf Varoune meisterte er den Kurzparcours in 43,22 Sekunden noch um 0,37 Sekunden schneller als der Deutsche Christian Ahlmann.

"Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung nach Salzburg. Ich wollte heute unbedingt gewinnen und freue mich daher umso mehr, dass es geklappt hat", freute sich der 25-jährige Belgier nicht zuletzt auch über seinen auf 33.000 Euro dotierten Siegerscheck. Ahlmann war auf Solid Gold Z in 43,59 Sek. Zweiter, Arnaud Doem (BEL) auf Edgard de Prefontaine in 50,95 Sekunden Dritter. Für Österreich waren Bianca Babanitz (B) und Katharina Rhomberg (V) für den Grand Prix qualifiziert gewesen und belegten nach jeweils zwei Abwürfen im Grundparcours die Plätze 29 und 33.

Beim Dressur-Grand-Prix hatte zuvor Jessica von Bredow-Werndl die Kür gewonnen. Die Deutsche setzte sich auf Dalera mit 87,960 Prozent vor ihrer Landsfrau und GP-Siegerin Isabell Werth durch. Die sechsfache Olympiasiegerin schaffte auf ihrer Stute Weihegold OLD 84,720 Prozent. Helen Langehanenberg und Dorothee Schneider machten als Dritte und Vierte den deutschen Vierfach-Erfolg perfekt. Als einzige Österreicherin im Feld belegte Franziska Fries auf Atomic Rang 13.

Das Turnier, das im Dezember wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, fand ohne Zuschauer statt. Die Veranstaltung in Salzburg war der erste Wettbewerb der Westeuropa-Liga nach drei Monaten Pause und mehreren Turnierabsagen. Während die Westeuropa-Liga des Springreiter-Weltcups mit der Absage des Turniers in Leipzig inzwischen komplett gestrichen worden ist, soll es in der Dressur im März eine dritte Station im niederländischen 's-Hertogenbosch geben.