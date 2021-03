Auch Österreich betroffen

Wegen der rasanten Verbreitung eines Herpes-Virus bei Pferden hat der Weltverband FEI in Österreich und neun weiteren Ländern alle internationalen Turniere abgesagt. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 28. März. Mehrere Pferde sind nach FEI-Angaben bereits aufgrund des Virus gestorben. Der "Ausbruch ist wahrscheinlich der schlimmste seit vielen Jahrzehnten in Europa", sagte FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibanez in einer Mitteilung.