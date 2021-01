Pferdesport: Isabell Werth gewann GP in Salzburg

Der Dressur-Grand-Prix bei den "Neuro Socks Amadeus Indoors" in Salzburg ist eine Beute der sechsfachen Olympiasiegerin Isabell Werth geworden. Die Deutsche triumphierte wie schon 2015 und 2019 beim Weltcup in der Mozartstadt und schaffte auf ihrer 16-jährigen Oldenburgerstute Weihegold OLD 81,848 Prozent. Auf Platz zwei landete ihre Landsfrau Jessica von Bredow-Werndls auf TSF Dalera BB (79,630 Prozent).

Einzige Österreicherin im Feld war Franziska Fries (NÖ) auf Atomic mit 63,826 Prozent auf Platz 14.