Peter Lichtner-Hoyer ist tot. Der Doyen des österreichischen Pferdesports verstarb Anfang der Woche im 95. Lebensjahr. Der gebürtige Grazer bestritt im Laufe seiner vielseitigen Sportkarriere in zahlreichen Disziplinen tausende Wettkämpfe im Sattel, aber auch im Fechten oder im Wintersport. Der Bundesheer-Offizier nahm an über 20 Welt- und Europameisterschaften teil. 1956 trat er als Springreiter bei Olympia an, 1960 im Modernen Fünfkampf.