Pferdesport: Von Bredow-Werndl gewann Grand Prix Kür in Salzburg

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Franziska Fries auf Atomic 13. (1. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Beim Dressur-Grand-Prix in Salzburg hat Jessica von Bredow-Werndl die Kür am Sonntag gewonnen. Die Deutsche setzte sich auf Dalera mit 87,960 Prozent vor ihrer Landsfrau und GP-Siegerin Isabell Werth durch. Die sechsfache Olympiasiegerin schaffte auf ihrer Stute Weihegold OLD 84,720 Prozent. Helen Langehanenberg und Dorothee Schneider machten als Dritte und Vierte den deutschen Vierfach-Erfolg perfekt. Als einzige Österreicherin im Feld wurde Franziska Fries auf Atomic 13.

Das Turnier, das im Dezember wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, fand ohne Zuschauer statt. Die Veranstaltung in Salzburg war der erste Wettbewerb der Westeuropa-Liga nach drei Monaten Pause und mehreren Turnierabsagen. Während die Westeuropa-Liga des Springreiter-Weltcups mit der Absage des Turniers in Leipzig inzwischen komplett gestrichen worden ist, soll es in der Dressur im März eine dritte Station im niederländischen 's-Hertogenbosch geben.