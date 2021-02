Pflege - AMS Wien startet Screening-Programm für Umschulungsanwärter

Fünfwöchiges Screening für 500 Arbeitslose - 4.400 Plätze in Pflegestiftung - VIDEO

Unterstützt von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat das Wiener Arbeitsmarktservice (AMS) am Donnerstag seine Pflege-, Gesundheits- und Sozialschwerpunkte im Rahmen vorgestellt, teils unterstützt durch die Corona-Joboffensive der Bundesregierung. Ab April können 500 arbeitslos vorgemerkte Personen in Wien ein fünfwöchiges Pflegescreening starten. Sie können dabei herausfinden, ob ein solcher Job für sie überhaupt passt.

Abgehandelt wird dies über eine Online-Selbsteinschätzung, das Kennenlernen der Berufsbilder und auch Übungen am Pflegesimulator. Die Fragen beziehen sich auf pflegerelevante Grundhaltungen, persönliche und soziale Kompetenzen, pflegerelevante Belastbarkeit und zeitliche Flexibilität, aber auch grundsätzlich das Interesse für und Erfahrungen im Pflegebereich.

Petra Draxl, Geschäftsführerin des AMS Wien, führte aus, dass man die Berufe von der Pflegeassistenz bis zum diplomierten Personal in einer Wiener Implacementstiftung zusammenfasse. Circa 4.400 Einstiege in die Ausbildungen sind hier für den Zeitraum April 2021 bis 2024 vorgesehen. Wie schon zuletzt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erinnerte sie an den geplanten Ausbildungszuschuss in Höhe von 400 Euro monatlich.

Kocher lobte das AMS als zuverlässigen Partner. Mit der Joboffensive schaffe man insgesamt ca. 7.500 zusätzliche Aus- und Weiterbildungsplätze im Pflegebereich. 940 Plätze würden in der neuen Wiener Pflegestiftung gefördert. Deren Gesamtkosten belaufen sich auf 77 Mio. Euro, wovon rund 55 Mio. Euro aus Bundesmitteln über das AMS fließen. "Bedingt durch die Pandemie befindet sich der Arbeitsmarkt derzeit in einer herausfordernden Zeit", sagte der Arbeitsminister: "Es ist aber wichtig, vorbereitet zu sein, wenn die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt."