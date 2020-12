Pflege: Caritas für deutsches Konzept bei Asylwerbern in Pflege-Lehre

Diskussion im Petitionsausschuss

Die Caritas fordert angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege eine Personaloffensive und spricht sich in einer Aussendung am Donnerstag für das deutsche Konzept bei Asylwerbern in der Pflege-Lehre aus. Am Donnerstag wird im Rahmen des Petitionsausschusses eine Petition zum "Abschiebestopp für Auszubildende in Pflegeberufen" diskutiert.

Neben einem flächendeckenden Ausbau von Ausbildungsangeboten für Pflege- und Sozialberufe sei klar, dass Migration für die Deckung des Personalbedarfs in vielen Regionen wichtig sei. In Deutschland gebe es ein Konzept, das ausreisepflichtigen Personen ermöglicht, eine maximal dreijährige Ausbildung zu absolvieren und dann zwei Jahre in dem erlernten Beruf zu arbeiten. Anschließend bestehe die Möglichkeit, auf einen anderen Aufenthaltstitel umzusteigen. Dieses "3plus2"-Modell werde positiv aufgenommen, so Generalsekretärin Anna Parr. Ein ähnliches Modell könnte sich die Caritas auch in Österreich vorstellen.