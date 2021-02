Pflege - FPÖ OÖ für mehrstündige mobile Pflege und Tagesbetreuung

Um von ausländischen 24-Stunden-Pflegekräften unabhängiger zu werden, Angehörige zu entlasten und Vereinsamung entgegenzuwirken

Die oö. FPÖ fordert ein neues Pflegeangebot, um von ausländischen 24-Stunden-Pflegekräften unabhängiger zu werden. So soll ein mehrstündiges Betreuungsangebot daheim für jene geschaffen werden, für die die derzeitige Versorgung mit mobilen Diensten zu grob-, die 24-Stunden-Pflege aber zu engmaschig ist. Zudem plädierten LHStv. Manfred Haimbuchner und Sozialsprecherin Ulrike Wall in einer Pressekonferenz am Freitag für den Ausbau von Tagesbetreuungsmöglichkeiten für Senioren.

Laut einer Studie der FH Burgenland wollen fast 99 Prozent der Senioren so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben, sagte Wall und rechnete vor, dass von den aktuell rund 86.000 Pflegebedürftigen in Oberösterreich 57 Prozent ausschließlich von Angehörigen betreut würden. Die Angehörigen gelte es zu entlasten - finanziell etwa durch einen "Pflege-daheim-Bonus", mehr Pflegegeld für Demenzerkrankte, Steuererleichterungen und eine bessere pensionsrechtliche Absicherung, aber auch in der Arbeitsbelastung, etwa durch Kurzzeitpflegeplätze sowie einen rascheren Ausbau der mobilen Dienste, der dem Zuwachs an Pflegebedürftigen derzeit hinterherhinke.

Zudem will die FPÖ den Ausbau von Tagesbetreuungsplätzen forcieren, was auch der Vereinsamung entgegenwirken soll. Haimbuchner und Wall verweisen dabei auf das Beispiel Dänemark, wo aufgrund eines lückenlosen Tagesbetreuungsangebots nur acht Prozent der Über-65-Jährigen stark betreuungsbedürftig seien, während dies in Österreich 22 Prozent betreffe. Hier kann man sich bei der FPÖ vorstellen, auch ehemalige Bauernhöfe oder Gastrobetriebe dafür zu nutzen.